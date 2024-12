Spazionapoli.it - Super colpo Napoli, Manna fa sognare i tifosi per gennaio: pronto a tornare in Serie A

Acquisti– Il d.s.facon un possibileacquisto: dalla Francia lanciano la bomba di mercato perSiamo vicinissimi all’apertura del calciomercato e tra gli acquistipossibili, ha iniziato a circolare un nome che sta facendola piazza. Una vera e propria bomba di mercato che stravolgerebbe la campagna acquisti didegli azzurri, pronti a rinforzarsi per rimanere nelle zone più alte della classifica. Una sfida apertissima con Inter e Atalanta, che potrebbe accompagnare i sostenitori di tutte le squadre coinvolte fino alla fine dell’anno.Da giorni vi riportiamo che la priorità assoluta della dirigenza partenopea e di Antonio Conte è un difensore, con Danilo in pole per rinforzare il reparto. La trattativa con il giocatore sembrerebbe già avviata, con la Juventus pronta a far partire il proprio capitano, messo ormai da parte anche da Thiago Motta.