Liberoquotidiano.it - Sicilia: lunga maratona notturna all'Ars per l'approvazione della finanziaria, seduta sospesa

Palermo, 28 dic. (Adnkronos) - E' proseguita per tutta la notte a Sala d'Ercole lain aula per l'manovra. A rallentare i lavori il maxi emendamento arrivato in aula solo nella tarda notte. In questo momento lad'aula è statain attesa delle ultime verifiche degli uffici dell'Ars sul testo del maxi-emendamento. Il maxi-emendamento è arrivato a Sala d'Ercole solo dopo le 4.30, quando il vice presidente dell'Aula, Nuccio Di Paola, ha comunicato ai deputati che il testo è pronto e che ciascuno dei componenti di Sala d'Ercole “può verificare gli emendamenti aggiuntivi inseriti”. All'alba è saltato dal testo del maxi-emendamento un finanziamento da 150mila euro per una Srl di Acireale. Il contributo era stato denunciato in Aula da Ismaele La Vardera.