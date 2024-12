Lapresse.it - Serie A: Lazio-Atalanta 1-1, si interrompe la striscia vincente dei bergamaschi

L’ladi undici vittorie consecutive, ma esce indenne dalla tana dellae conserva il primato in classifica. In uno degli anticipi del sabato della 18esima giornata diA, i nerazzurri pareggiano 1-1 all’Olimpico, con Brescianini che, all’88’, rimette le cose a posto per idopo il vantaggio biancoceleste firmato da Dele-Bashiru nel primo tempo.Con questo risultato, l’rimane in testa alla classifica in solitaria con 41 punti, uno in più dell’Inter, che in precedenza aveva superato 3-0 in trasferta il Cagliari con reti di Bastoni, Lautaro Martinez e Çalhanoglu su rigore. L’attaccante argentino torna così al gol dopo quasi due mesi. Per la squadra di Inzaghi è la quinta vittoria di fila in campionato.Negli altri match del sabato, il Genoa sbanca Empoli 2-1, mentre il Parma supera con lo stesso risultato il Monza.