Risparmio gestito | raccolta positiva per 42 miliardi a novembre

Quifinanza.it - Risparmio gestito: raccolta positiva per 4,2 miliardi a novembre

Leggi su Quifinanza.it

Nel mese diil mercato italiano delha registrato 4,2di euro di nuovi afflussi, proseguendo il trend positivo dei mesi precedenti e portando il totale da inizio anno a oltre 16,7di euro. Lo si evince dalla mappa dielaborata dall’Ufficio Studi di Assogestioni, basata sulle letture preliminari delle società che comunicano i dati mensilmente.Fondi aperti rallentano: bene gli obbligazionariSostanzialmente in pareggio il bilancio didei fondi aperti., che fa segnare +15 milioni di euro, a fronte di unalargamenteper quasi 2,7registrata ad ottobre. Da inizio anno, si registrano afflussi per otre 4,7di euro. L’effetto performance sui soli fondi aperti è stato dell’1,5%.Gli obbligazionari restano sempre in positivo per 1,82di euro, ma evidenziano un rallentamento rispetto ai+4,8di ottobre, mentre lada inizio anno èper 44,,3di euro.