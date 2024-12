Oasport.it - Quando partono le italiane nello slalom di Semmering: orari esatti, n. di pettorale, tv

Leggi su Oasport.it

Seiprenderanno parte allofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista Panorama nella località austriaca andrà in scena l’ultima gara dell’anno solare: l’appuntamento è per domenica 29 dicembre, prima manche alle ore 10.30 e seconda manche alle ore 13.30.Martina Peterlini (numero 17), Marta Rossetti (28) e Lara Della Mea (33) sono le più accreditate, ma proveranno a ottenere un risultato degno di nota anche Vera Tschurtschenthaler (38), Lucrezia Lorenzi (41) e Giorgia Collomb (52). Le favorite della vigilia sono la tedesca Lena Duerr, la croata Zrinka Ljutic, le svizzere Camille Rast e Wendy Holdener, le svedesi Sara Hector e Anna Swenn Laon.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseDi seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv e streaming dellofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino.