Pompei | scoperte cartucce e materiale per la realizzazione di artifizi pirotecnici La Polizia di Stato denuncia una persona

to 50enne per detenzione abusiva di munizioni e omessadi materie esplodentiNella mattinata odierna, ladihato per detenzione abusiva di munizioni e per omessadi materie esplodenti un 50enne di, con precedenti di, anche specifici.In particolare, gli agenti del Commissariato di, durante i servizi di contrasto alla fabbricazione e vendita di, hanno controllato un garage adove hanno scoperto, all’interno di un borsone da palestra, 42da fucile cal.12 mentre, negli altri ambienti del locale, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 3 kg di polvere pirica, 144 contenitori in plastica, circa 5 kg di tappi in cartone e altri circa 4 kg e mezzo di carta, tutti materiali utilizzati per il confezionamento di artificiillegali.