Ilgiorno.it - Paolo Ruffini, teatro senza barriere: “La libertà? Cultura e autoironia”

Leggi su Ilgiorno.it

Deve essere l’espressione da (eterno) ragazzo che confonde. Insieme ai cinepanettoni. Ci si fa l’idea che il tema principale disiano le bellezze di Livorno, che passeggiano nel quartiere Venezia. Narrazioni superficiali. Visto che nel frattempo con la sua Vera Produzione ha messo in piedi un’oliatissima macchina organizzativa teatrale. Con cui si addentra in territori complessi: bullismo, Alzheimer, diversità. Come succede dal 2 al 7 gennaio aldegli Arcimboldi di Milano con “Din Don Down”, spettacolo nato in collaborazione con Mayor Von Frinzius, compagnia di attori con disabilità. Un happening. Divertito. Che si prende gioco del politicamente corretto, ragionando di spiritualità., come sta andando “Din Don Down”? “Un trionfo, ne vado orgoglioso. Continuiamo ad aggiungere repliche.