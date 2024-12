Nuovo capitolo nello scontro Valditara-Lagioia Il linguista Arcangeli | Il ministro mi ha usato per fare causa O rettifica o lo denuncio

Leggi su Open.online

Giuseppepubblica sui social network una sua riflessione sull’integrazione dei ragazzi stranieri nelle scuole italiane. L’utilizzo di tempi verbali diversistesso periodo è audace. Lo scrittore Nicola, ospite a Chesarà su Rai 3, ironizza sulle scelte sintattiche deldell’Istruzione. Quest’ultimo avvia un percorso in sede civile per un risarcimento di 20 mila euro.ne dà notizia pubblicamente, per poi scusarsi con l’esponente della Lega: «Mi dispiace se si è sentito insultato, la mia era solo una forma di critica al Tweet».ritira l’azione legale. Poteva concludersi così la diatriba tra l’esponente del governo Meloni e il vincitore del Premio Strega 2015. Invece, ilMassimosi inserisce nella polemica. La sua lettura del post del 28 marzo scorso, a quanto pare, è stata usata dalnell’atto contro