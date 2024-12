Pianetamilan.it - Milan, Fonseca ritrova la Roma: squadra e club completamente trasformati

Paulo, allenatore del, si prepara ad affrontare per la prima volta lada avversario. Ma dellache guidava appena tre anni fa, oggi, rimane poco o nulla. Il tecnico portoghese, che fu il primo allenatore dell’era Friedkin, si troverà di fronte una società e una rosa profondamente rivoluzionate, simbolo di unche continua a vivere un processo di rifondazione costante. Come riferito da Tuttosport, dei giocatori allenati da, resistono solo i pilastri italiani come El Shaarawy, Pellegrini, Cristante e Mancini, ma tutto il resto è cambiato. La direzione tecnica e societaria, all’epoca affidata a Gianluca Petrachi e Guido Fienga, ha lasciato spazio a nuove figure manageriali.arrivò sotto la guida della precedente proprietà, ma fu confermato temporaneamente dai Friedkin prima che ildecidesse di puntare su José Mourinho, il cui annuncio avvenne a stagione ancora in corso.