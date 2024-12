Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Giorgetti prende la parola ma viene interrotto e contestato da Renzi: interviene La Russa – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giancarloha preso lain Senato dopo gli interventi dei gruppi parlamentari in sede di discussione della legge di Bilancio. Dopo pochi secondi, però, quando ha cercato di confutare l’idea secondo cui la maggioranza non avesse lasciato sufficiente tempo ai senatori per esaminare la, è statoda Matteo, che lo ha. Costretto a intervenire Ignazio La.L'articololamada: interLaproda Il Fatto Quotidiano.