Ma cos’è questo odore? I carabinieri entrano per notificargli un atto e lo arrestano per droga

Leggi su Dayitalianews.com

Entrati a casa di un 24enne solo perun, idel Nucleo Operativo Radiomobile di Imola insospettiti da uno stranohanno scoperto che il ragazzo nascondeva in casa un notevole quantitativo di, arrestandolo per spaccio di sostanze stupefacenti.Arrestato perquasi “per caso”Come spiegato i militari sono entrati in casa del ragazzo semplicemente perun, ma il loro olfè stato attirato da unmolto intenso simile a quello che rilascia la. Ihanno chiesto numi al giovane, che spontaneamente ha deciso di consegnare ai militari un involucro e una busta contenenti in totale 250 grammi di marijuana.Il 24enne pensava così di cavarsela, ma i militari non hanno abboccato alla “buona fede” del ragazzo e, seguendo il loro intuito, hanno perquisito con attenzione la casa e hanno effettivamente trovato un altro mezzo chilo di sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish, marijuana e alcuni grammi di cocaina.