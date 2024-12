Sport.quotidiano.net - L’ultimo big match dell’anno. Sudoku-formazione per Inzaghi. Resta il ballottaggio Rus-Bonfanti

PISA"Ci sarebbe piaciuto di più goderci questa vittoria". Le dichiarazioni di Filipposono un po’ il riflesso di quello di tutto l’ambiente che gravita attorno al mondo Pisa. Non c’è neanche un giorno di tempo per poter godere del successo per certi versi storico contro il Sassuolo, che è già tempo di pensare alla Sampdoria. Domani si torna in campo, in un campo complicato come quello del "Ferraris" alle 19:30. Per questo motivo, la squadra nerazzurra mai si è fermata da dopo la partita delle 12:30 di Santo Stefano. Subito lavoro sul campo, all’impianto sportivo Cetilar di San Piero a Grado, per i nerazzurri. Dopo la seduta di scarico tenuta ieri dai calciatori scesi in campo contro il Sassuolo, è subito tempo di tattica.chiamato a maneggiare anche il rischio della sazietà o presunzione che può scaturire da una vittoria straordinaria come la scorsa.