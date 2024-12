.com - Lo Schiaccianoci in scena al Quirino nella versione firmata da Luciano Cannito

Lova inal Teatrodopo tanti sold out in giro per l’Italiadae messa indal Roma City Ballet CompanyLo, titolo di balletto del repertorio classico più rappresentato al mondo, va ina Teatrodi Roma (qui il sito internet ufficiale) dal 26 dicembre al 6 gennaio 2025. Questada, basata sullaoriginale di Petipa del celebre balletto di repertorio classico, e prodotta da Fabrizio Di Fiore Entertainment per Roma City Ballet Company è una delle versioni di maggior successo rappresentate in Italia negli ultimi anni e può vantare fino ad oggi quasi tutti sold out nei teatri dove è stato rappresentata.Creata per il Teatro Massimo di Palermo e poi ripresa dal Teatro San Carlo di Napoli, questa edizione con 32 interpreti, scene di Italo Grassi, costumi di Giusi Giustino e luci di Alessandro Caso, si avvale della partecipazione di artisti ospiti internazionali del calibro delle star Iana Salenko, Dinu Tamazlacaru, Ksenia Ovsianick ed Evelina Godunova che si alternano come guest etoiles accanto ai danzatori di Roma City Ballet Company.