Quotidiano.net - Le novità Rai 2025: da Leopardi a Montecristo, fiction e miniserie imperdibili

Leggi su Quotidiano.net

Lee letv sono il piatto forte della programmazione della Rai che continua, tra titoli inediti e conferme, ad essere una garanzia per gli ascolti della prima serata. Ilsi apre con una stagione ricca die attesi ritorni. Rai1 dà il via al nuovo anno con- Il poeta dell'Infinito, unain due puntate dedicata al celebre poeta italiano. Diretta da Sergio Rubini e presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, con un cast di alto livello che include Leonardo Maltese (), Alessio Boni e Alessandro Preziosi e Giusy Buscemi. Il 9 gennaio torna la nuova stagione dellache mescola l'ecologia ambientale al giallo poliziesco tra le montagne, Un Passo dal Cielo, girata tra le Dolomiti venete: nell'ottava stagione al fianco dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi - interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello - ritroviamo il misterioso Nathan (Marco Rossetti).