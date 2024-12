Ilrestodelcarlino.it - L’albero più bello a San Severino

Con 3.737 like, l’allestimento natalizio intitolato "Meraviglia di Natale:della tradizione nell’incanto della piazza di San" si aggiudica per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di Dubbing Marche nella categoria dei Comuni con più di 10mila abitanti. Nella cornice di piazza del Popolo l’abete, alto 12 metri e decorato con 35mila luci led a basso consumo, ha saputo conquistare il cuore dei cittadini e dei visitatori, diventando il simbolo della magia natalizia settempedana. Il suggestivo allestimento ha attirato migliaia di voti e ammirazione, superandodi Macerata (secondo con 3.415 like) e quello di Recanati (terzo con 1.448 like). Esprime soddisfazione il sindaco, Rosa Piermattei: "Siamo orgogliosi di questo risultato che premia non solo la bellezza del nostro albero, ma anche l’impegno della comunità e il desiderio di rendere la nostra città un luogo accogliente e magico".