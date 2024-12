Ilgiorno.it - La mobilitazione di via Ferrucci: "Qui la sicurezza è un optional"

Strade e marciapiedi dissestati, segnaletica poco visibile, parcheggio selvaggio con auto lasciate a ridosso degli incroci, specialmente negli orari di entrata e uscita da scuola dei bambini. E poi la sera le macchine che sfrecciano ad alta velocità, il verde poco curato, i giardinetti sporchi e con bottiglie di vetro abbandonate, e la pocaa tarda ora per la mancanza di illuminazione pubblica. Una situazione di degrado che solleva le lamentele dei residenti. Succede nel quartiere che si sviluppa attorno a via(nella foto), a due passi dal centro. A farsi portavoce delle proteste degli abitanti in consiglio comunale è stato il Partito Democratico. "Nel quadrato tra via Pietro da Lissone, via, via Isonzo e via Monza ci sono numerosi incroci con la segnaletica poco visibile e con auto che parcheggiano a ridosso degli stop, soprattutto in occasione dell’entrata e uscita dei bambini da scuola.