In autostrada ai 220km h con l’auto addobbata per Natale fermato e auto sequestrata

In questi giorni diè di moda una pratica bizzarra quanto illegale: decorarecon luci di. Una moda stravagante che ha seguito un giovanemobilista francese del Cantal, che ha ben pensato anche di sfrecciare alla velocità di 219 km/h sull’, un’imprudenza che gli è costata carissima.con luci dia 220 km/hL’episodio è avvenuto sulla A75 e lerità non hanno potuto fare a meno di fermare quella bizzarrache, oltre a circolare con le luci di, ha superato di gran lunga i limiti di velocità sullestrade italiane. Ma le “sorprese” non sono finite qui, poiché durante il controllo la Polizia Stradale ha scoperto che il ragazzo aveva solo una patente di prova, una sorta di foglio rosa, con la quale non poteva circolare sullestrade.