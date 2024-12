Il risultato manda gli ospiti in vetta alla Serie A… mentre vincono Parma e Genoa

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-28 21:20:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il colpo di testa di Alessandro Bastoni, il primo gol di Lautaro Martinez dal 3 novembre e un rigore di Hakan Calhanoglu hanno portato l’Inter in testaA con la quinta vittoria consecutiva in campionato, vincendo 3-0 sabato contro l’ostinato Cagliari.Il difensore centrale Bastoni ha intercettato la punizione dell’ex centrocampista del Cagliari Nicolò Barella sul portiere Simone Scuffet al 54? portando l’Inter sulla buona strada per superare l’Atalanta per differenza reti, oltre a due punti di vantaggio sul Napoli terzo in classifica.Martinez mette finesua corsa sterile con un tiro al volo a 19 minuti dfine e Calhanoglunella direzione sbagliata Scuffet sette minuti più tardi dopo che Mateusz Wieteska è stato giudicato per aver giocato all’interno dell’area.