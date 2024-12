Spazionapoli.it - Colpo Napoli, l’ufficialità fa felice Conte: le ultime

Leggi su Spazionapoli.it

Il calciomercato delha cominciato a prendere piede, con l’acquisto di un calciatore che fae tifosiArrivano grosse novità in casa, con l’investimento del calciatore che vede il capolinea sempre più vicino. La notizia giunta negli ultimi minuti, fa sperare in bene i tifosi.Manna, direttore sportivo azzurro, è sempre attento sulle opportunità di mercato, in modo tale da piazzare colpi importanti al fine di migliorare la rosa attuale e la gestione didurante l’arco del campionato.Da tempo ilsegue diversi obiettivi ormai noti e, proprio uno tra questi, sembra essere ad un passo da approdare all’ombra del Vesuvio.Biraghi non convocato dalla Fiorentina: addio sempre più probabileCristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, è da tempo seguito dalalla ricerca di un vice Olivera, in quanto Spinazzola non convince a pieno