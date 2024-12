Inter-news.it - Caressa butta fuori l’Inter: «Supercoppa? Vincerà l’Atalanta!»

dà un suo pronostico sulla prossimache si disputerà a Riad.in semifinale giocherà contro.SUBITO ELIMINATA – Su Radio Deejay, Fabioparla della prossimaItaliana che vedrà sfidarsi Inter-Atalanta e Juventus-Milan in semifinale. Le due vincenti andranno a giocarsi la finale. Il giornalista ha parlato in questo modo, togliendo subito dai giochi la squadra di Simone Inzaghi: «Io dico Atalanta, prende il secondo trofeo dopo l’Europa League. A Bergamo non lo vogliono dire ma stanno iniziando a pensare al trofeo quello grosso (scudetto, ndr), la squadra sta facendo molto bene. Diciamo anche che ci sarà un girone di ritorno interessantissimo perché qualche squadra sta over-performando».in arrivo:punta al poker di successi.