Superguidatv.it - Cambio programmazione Endless Love, la soap di Canale 5 non tornerà nel fine settimana

Leggi su Superguidatv.it

Mediaset sconvolge nuovamente la. Laturca di5 non torna a tenerci compagnia neppure nel weekend, sospesa la messa in onda per oggi, sabato 28 dicembre, e domani, domenica 29 dicembre 2024. Quandoin TV?non in onda oggi e domani, i motiviDopo l’annuncio dello stopper la pausa natalizia, Mediaset aveva riservato alladi punta di5 un appuntamento speciale nel weekend. Nelle ultime ore tuttavia è arrivata la comunicazione ufficiale, con la quale i vertici di Cologno Monzese hanno annunciato che le vicende di Nihan Sezin e Kemal Soydere non troveranno spazio nel palinsesto Mediaset neppure nel.Il motivo è da ricercare nel fatto che la dizi turca si sta avvicinando al gran finale di sempre, e Mediaset vuole preservare gli ultimi episodiper dopo le feste, quando tutti i fans – che in questi mesi hanno dimostrato di apprezzare molto la trama avvincente della serie tv turca – potranno seguire le vicende senza dover rinunciare a trascorrere il pomeriggio con i propri cari.