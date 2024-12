Tvplay.it - Cagliari-Inter: Lautaro Martinez ritrova il gol, Calhanoglu blinda i tre punti

Leggi su Tvplay.it

L’non ha sbagliato in casa del: la apre Bastoni, la chiudeil gol ancheè andata in scena per la 18esima giornata di Serie A in casa del club sardo. Primo tempo di equilibrio, secondo tempo caratterizzato da una reazione prepotente da parte dei nerazzurri. Tante note positive in una serata in cui anchehato il gol.il gol,i tre(LaPresse) – Tvplay.itTrac’è stata poca storia, nonostante un buon inizio da parte della squadra di Davide Nicola. I sardi hanno tenuto il risultato sul momentaneo 0-0, tanto che tutto si è ribaltato solamente nel secondo tempo. Alla fine la gara è finita con il risultato di 0-3, grazie ai gol segnati da Alessandro Bastoni,e Hakansu calcio di rigore procurato da Mateusz Wieteska per tocco di mano.