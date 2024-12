Biccy.it - Anna svela con quale donna vorrebbe duettare: “Mi piacerebbe ce ne fossero più in classifica”

è l’unicafra i dieci artisti più ascoltati in Italia e questo è un dato di fatto. “Mi fa piacere, ma vorrei cialtre donne e in questo miessere un modello. Non so perché ce l’abbia fatta io e non altre, prima o insieme a me. Fermo restando che, di nomi forti, ce ne sono. Forse non si sono buttate abbastanza, mentre io è una vita che mi butto, che rischio. Magari hanno avuto paura“, ha detto fra le pagine di Vanity Fair. “Non è colpa loro, ovviamente. Lo è di un sistema che dice alle donne che non possono farcela e che, per affermarsi, chiede loro gli straordinari. Il rap è una scena di maschi, da sempre. Per un ragazzo, quando si tratta di entrare nel giro, c’è meno da buttarsi. Per una ragazza c’è una montagna da scalare: c’è stata anche per me“.La rapper ha sempre cantato musica di artiste donne: “Rih, Nicki Minaj; ma anche Nina Simone e Aretha Franklin” e proprio con unalecollaborare: “Gaia.