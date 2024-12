Oasport.it - Volley in lutto, Daniele Bagnoli ci ha lasciato: vinse 8 scudetti in una carriera leggendaria

ci haa 71 anni: il mondo delè inper la scomparsa di un allenatore capace di scrivere pagine di storia in Italia e di vincere ben ottonel corso di unaprolifica, eguagliando il record di Franco Anderlini. Nato a Mantova il 25 ottobre 1953, il tecnico trionfò con due volte alla guida di Modena (1995 e 1997) e in ben sei occasioni con Treviso (1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2007), senza dimenticarsi di sette Coppa Italia (tre con gli emiliani e quattro con i veneti) e di ben cinque apoteosi nella Coppa Campioni/Champions League (con i Canarini nel 1996 e nel 1997, con la Sisley nel 1999, 2000, 2006).Nel suo glorioso palmares figurano anche affermazioni all’estero come quelle con la Dinamo Mosca nel campionato russo del 2008 e quella nella Supercoppa di Turchia nel 2012 alla guida del Fenerbahce Istanbul.