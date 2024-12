Ilrestodelcarlino.it - Umarell dai cantieri di Bologna all’Europa: “Tra le parole iconiche del 2024 in Svezia”

, 27 dicembre– Nascee diventas nel 2005, secondo un’intuizione geniale di Danilo Masotti, arriva tra i neologismi Treccani del 2022 e oggi, dopo vent’anni, lasceglietra lepiùdel. La scalata al successo mondiale dell’omino che guarda inon si ferma e tra i 32 termini nuovi e più significativi usati in svedese nel corso dell’anno, la maggior parte dei quali derivati dall’inglese, la rivista Språket, specializzata nella lingua, pubblica questa parola emiliana che significa “un uomo anziano che segue i lavori nello spazio pubblico”. Sempre secondo la rivista, la parola si è sparsa ingrazie all’autore Danilo Masotti, il cui omonimo libro ha introdotto la parola nel vocabolario italiano nel 2020. Il giornalista della rete Tv4 svedese Filip Jacobson, che ha lavorato molto in Italia, non è sorpreso dalla notizia.