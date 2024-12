Justcalcio.com - Tuttosport – l’obiettivo Inter sulla strada di Lautaro

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-27 12:17:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di:Nico Paz, il pianoPer quanto riguarda quest’ultima casella del puzzle, tutto porta a Nico Paz, su cui l’– anche grazie all’amicizia tra Javier Zanetti e papà Pablo, suo compagno in Nazionale – è in pressing da settimane. La suggestione più grossa è legata al fatto che Simone Inzaghi possa ripetere il salsa nerazzurra quanto gli è riuscito alla Lazio con Luis Alberto, arrivato da trequartista e trasformato in mezzala offensiva. L’però punta anche a un altro argentino, l’ex Vélez Sarsfield Santiago Castro che tanto bene sta facendo al Bologna (4 gol in 16 presenze in A). Questi – è la convinzione dei giornali argentini – è deputato a porsi sotto l’ala diin nerazzurro. Anche in questo caso le suggestioni si sprecano perché proprio “il Toro”, al suo arrivo ad Appiano, fu guidato nei primi mesi italiani da Mauro Icardi, allora capitano dell’