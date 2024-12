Liberoquotidiano.it - Trovati morti i due alpinisti, incubo sul Gran Sasso: speranze finite

Dopo cinque giorni di ricerche sono statii corpi senza vita dei dueromagnoli scomparsi dopo essere scivolati in un canalone sul. Il ritrovamento di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, entrambi di Sant'Arcangelo di Romagna, è avvenuto durante il sorvolo dell'area effettuato nella mattinata di venerdì 27 dicembre dall'elicottero del Cnsas. Lo confermano anche i soccorritori. I due erano scivolati sul Vallone dell'Inferno e stavano attraversando la 'Direttissima'. In questo momento sono tre gli elicotteri in sorvolo con il Sonar Recco, capace di individuare l'eventuale presenza di materiale metallico sotto il manto nevoso. Sarebbe stato proprio il sonar a segnalare del metallo vicino a cui c'era il corpo di uno dei due dispersi. Solo ieri il comandante del soccorso alpini della Gdf dell'Aquila, Paolo Passalacqua, preferiva rimanere cauto: "Sarà come andare a cercare persone in una valanga.