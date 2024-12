Pianetamilan.it - Theo Hernandez, obiettivo di recupero per Fonseca: il francese punta al top

Leggi su Pianetamilan.it

Come riportato da calciomercato.com, uno degli obiettivi principali di Pauloin casa Milan è il pienodi, finito in panchina nelle ultime due partite contro Genoa e Verona. L’esterno, che ha vissuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, è finito nel mirino dopo alcune prestazioni non all’altezza del suo standard. Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per. Dopo il caso del cooling break durante la partita contro la Lazio all’Olimpico, il difensoreha visto le panchine contro Genoa e Verona, una situazione che ha sollevato interrogativi sul suo stato di forma. Il suo contributo, decisivo negli scorsi campionati, sembra mancare, eè ora al lavoro per recuperare al 100% il suo talento.sta cercando di replicare la stessa “cura” utilizzata con Rafael Leao all’inizio della stagione, un metodo che sembra dare i primi frutti.