Souvenir de Noel | i classici natalizi tra jazz e swing

in una versione tutta nuova, rivisitati con sfumature, blues, ballad e con quel tocco rétro che conferisce loro un fascino tutto speciale. Ce li proporranno id’Italie nel loro ’de Noël’, stasera alle 21 al teatro del Popolo di Concordia: un concerto di solidarietà, organizzato da ManiTese di Finale Emilia e dalla coop sociale La Bella Sfilza. Per questo suo touro, l’eclettica band finalese guidata da Gianmarco Banzi (pianoforte, hammond e cori) si propone in una versione rafforzata con una sezione di fiati. Le voci di Miriam Mazzanti, Paola Viaggi, Laura Barbieri ed Emilio Balboni accompagnate dal contrabbasso di Antonio Torello, dalla chitarra elettrica di Maurizio Sgarbi, dalle percussioni di Simone Garutti e dalla batteria di Davide Balboni, con loro il sax di Stefano Melloni, la tromba di Edo Meloni e il sax tenore di Roberto Manuzzi.