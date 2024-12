Sport.quotidiano.net - Serie A, 18° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 27 dicembre 2024 - Passato il Natale, torna in campo laA per lanumero 18, che viene inaugurata sabato da due scontri in ottica salvezza come Empoli-Genoa e Parma-Monza. L'Inter è di scena a Cagliari, mentre all'Olimpico di Roma ecco la sfida clou di questo turno: Lazio contro Atalanta. Domenica il lunch match prevede il duello fra Udinese e Torino. Il Napoli ospita il Venezia, poi altre due partite attesissime: Juventus-Fiorentina e Milan-Roma. Lava in archivio lunedì con Como-Lecce e Bologna-Hellas Verona. Il programma dellevederle Empoli-Genoa: sabato 27 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Parma-Monza: sabato 27 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn; Cagliari-Inter: sabato 27 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Lazio-Atalanta: sabato 27 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Udinese-Torino: domenica 28 dicembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Napoli-Venezia: domenica 28 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Juventus-Fiorentina: domenica 28 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Milan-Roma: domenica 28 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Como-Lecce: lunedì 29 dicembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Bologna-Hellas Verona: lunedì 29 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now LeEmpoli-Genoa Empoli (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo.