Ilrestodelcarlino.it - Premio Vesta tra teatro e narrativa. Tenda Summer School a Roma

Nei giorni scorsi, nella sala del Carroccio del Campidoglio, a, si è tenuta la premiazione della terza edizione del, concorso letterario ideato e diretto dalla giornalista Sara Matteucci e rivolto alla Generazione Z, ragazzi tra i 18 e 33 anni d’età. "In quest’epoca di narrazioni in differita – spiega la direttrice artistica – vogliamo creare attraverso iluno spazio reale in cui lasciare che i giovani possano esprimersi e misurarsi attraverso la scrittura". La sfida è stata colta da tanti partecipanti e si è tradotta nella cinquina finalista. La vincitrice della terza edizione è stata Antonella Marino con ‘Lucia dalle onde’, unnzo che parla di irrisolti, di ferite emotive. È il viaggio di una donna alla riscoperta della leggerezza, dell’amor proprio, dell’autostima e del maschile.