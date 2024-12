Ilgiorno.it - Operaio Amsa morto, rabbia e cordoglio

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo la morte di Maurizio Mazzeo, i messaggi didelle istituzioni e le indagini appena avviate dalla Procura per ricostruire la dinamica, i sindacati chiedono risposte. L’incidente costato la vita al dipendente di- rimasto schiacciato, forse a causa di un freno a mano disinserito, tra il mezzo di servizio che stava manovrando e un’auto - lascia interrogativi aperti, in un anno tragico per la sicurezza sul lavoro in Lombardia. "Morire sul lavoro è sempre intollerabile e ingiusto – spiega il segretario generale della Cgil di Milano, Luca Stanzione –. Morire a 52 anni, mentre si presta un servizio alla città, nella notte di Natale, è insopportabile. Fermiamoci a pensare, perché così non si può andare avanti". Il segretario generale della Uiltrasporti, Antonio Albrizio, fa una riflessione: "La Uil ha lanciato la campagna nazionale “Zero morti sul lavoro“ e purtroppo, nonostante alcuni passi avanti, ci troviamo di fronte all’ennesima tragedia.