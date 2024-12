"O3", ecco la nuova Intelligenza Artificiale specializzata in matematica e programmazione

Leggi su Ildenaro.it

OpenAI, l’azienda dietro ChatGpt, ha concluso il suo “calendario dell’avvento” tecnologico con un annuncio a sorpresa: il lancio di o3, il nuovo modello dispecializzato in. Stando ai primi risultati, l’IA supera test specifici usati in campo professionale, come l’Aime, o American Invitational Mathematics Examination, in cui ha ottenuto il 96,7% di risposte corrette, commettendo un solo errore. Come spiega una nota dell’azienda, o3 eccelle anche nella: con un punteggio di 2727 su Codeforces, dimostrando una padronanza elevata dei principi di sviluppo e codificazione informatica. Prima di o3, nessun altro modello diera riuscito ad andare oltre il 2% nel test Frontier Math di EpochAI, un vero e proprio esame per le IA.