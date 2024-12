Anteprima24.it - Modifiche al Codice della Strada, il Prefetto richiama l’attenzione dei Sindaci

Tempo di lettura: 2 minutiIldi Napoli, Michele di Bari, ha diffuso una comunicazione a tutti i Comuni dell’ambito metropolitano e alle Forze dell’ordine,ndosulla recente circolare del Ministero dell’Interno che ha fornito le prime disposizioni operative sulle molteplicinormative apportate ale ad altre disposizioni di legge, adottate nell’ambito di un generale progetto di revisione dell’ordinamento per incrementare la sicurezzale.Ilha sottolineato, in particolare, lealche attengono a diversi ambiti, quali quelli delle infrastrutture,segnaletica, dei veicoli, delle condizioni per la guida, delle norme di comportamento, nonché dell’educazionele. Inoltre, sono state evidenziate le nuove disposizioni normative in tema di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di abbandono di animali, di età minima per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone e di maggiorazione dell’importosanzione amministrative per violazione delle disposizioni delin caso di ritardato pagamento.