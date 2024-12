Mistermovie.it - Mister Movie | Spiegazione What If…? Stagione 3 Episodio 6: Un Tuffo nel Selvaggio West Marvel

Leggi su Mistermovie.it

La serie animataIf.? continua a stupire i fan con storie alternative che riscrivono il destino dei personaggi. Il sestodella terzaporta gli spettatori nel Fardel 1872, dove si intrecciano le avventure di Shang-Chi, interpretato da Simu Liu, e Kate Bishop, con la voce di Hailee Steinfeld. In questa realtà parallela, eroi e villain affrontano conflitti inaspettati, culminando in un emozionante cliffhanger che prepara il terreno per il finale della.La Trama: Intrighi nel 1872L’si apre con Shang-Chi e Hawkeye impegnati a sventare i piani di una banda guidata da John Walker, alias U.S. Agent, che li conduce a Point Pegasus. Qui emergono dettagli di un complotto orchestrato dal criminale The Hood, che si rivela essere Xu Xialing, sorella di Shang-Chi.