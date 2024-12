Sport.quotidiano.net - L’Inter aspetta il Toro. Lautaro vede Cagliari. È l’avversaria preferita

In crisi di gol, meglio appigliarsi ai numeri. Quelli positivi: nove gol contro ildal 2018 ad oggi, la squadra di Serie A contro cuiMartinez ha segnato di più in carriera. Alla Salernitana ne ha fatti addirittura dieci, ma i campani sono oggi tra i cadetti. La palma di avversaria portafortuna passa quindi ai rossoblù e l’incrocio di domani alle 18 in Sardegna arriva in un momento nel qualeha bisogno di trovare sponde amiche, anche solo nella cabala. Non segna infatti da otto gare, dall’1-0 al Venezia del 3 novembre. Ha già avuto momenti simili in carriera e l’aspetto positivo, per, è che nonostante il capitano sia indietro nel ruolino di marcia, gli obiettivi stagionali sono ancora tutti lì da poter acciuffare. La squadra è a -3 dalla vetta in A, con una gara in meno, pienamente tra le prime otto in Champions e ai quarti di Coppa Italia, con la Supercoppa Italiana da disputare ad inizio gennaio.