Iltempo.it - L'alta pressione domina la fine del 2024. Sottocorona: fino a quando regge

Sono gli ultimi giorni dell'anno e Paolo, meteorologo di La7, traccia un quadro della situazione meteo di questo finale dinel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Vasta zona diquella che prende gran parte dell'Europa centro occidentale, prende anche gran parte dell'Italia. Sullo Ionio, quindi subito a sud, però c'è un una certa presenza di nuvole, perché lì lain realtà è più bassa, quindi l'Italia si trova un po' al con. Gran parte del nord e del centro sono in situazione di, quindi tempo stabile a dir poco, al sud qualche leggero disturbo. Questa è la situazione che poi non cambia molto nei prossimi giorni”. Ed ecco poi le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, venerdì 27 dicembre, mette in mostra zone con eventuali pioviggini, quindi precipitazioni debolissime, un po' di grigio, qualche nuvola si affaccia, però nord sicuramente, a parte qualche nuvola sulle zone alpine, ma anche al centro, e parte del sud, compresa la Sardegna, con tempo completamente stabile.