Lanazione.it - L’addio al piccolo Elio: "Splendevi come il sole. Eri la luce per gli amici"

Leggi su Lanazione.it

di Maria Serena QuercioliPRATOUn addio colorato dai palloncini arancioni e bianchi perRacheli. Ieri mattina, la chiesa di Santa Maria Assunta a Bonistallo non è riuscita a contenere le tante persone intervenute per salutare il bambino di 11 anni morto la scorsa settimana, insieme al padre Matteo e alla sua compagna Margarida Alcione, per intossicazione da monossido di carbonio nella loro villetta a San Felice a Ema, alle porte di Firenze. La tragedia di questa famiglia ha attraversato Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Poggio a Caiano perchérisiedeva con la mamma Claudia Fabbrizzi a Sant’Angelo a Lecore, aveva frequentato le scuole a Poggio sino al 7 novembre quando poi è si trasferito all’istituto degli Scolopi a Sesto.aveva giocato nel Csd Poggio a Caiano 1909 (classe 2013) per alcuni mesi e frequentava ancora la scuola di musica "L’Ottava Nota".