Quotidiano.net - La vera storia di “Squid Game”. L’occupazione nella fabbrica Ssangyong e dura battaglia tra operai e polizia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 dicembre 2024 - Dietro al racconto distopico di "", diventato il maggior successo di Netflix, e prossimo alla seconda stagione, c'è una. Furono i disordini realmente accaduti in Corea del Sud allanel 2009 a dare i tratti distintivi alla serie TV. La tanto criticata violenza, la critica sociale senza concessioni e distaccata del gioco del calamaro non è scaturito solo dalla penna di uno sceneggiatore, ma ha preso i suoi tratti da una, combattuta in unatrae laantisommossa. Con un attivista che è arrivato a trascorrere 100 giorni in cima a una ciminiera per protesta. Anche il personaggio principale Gi-hun, un lavoratore licenziato, è liberamente ispirato ai fatti del 2009. Lee Chang-kun, un leader sindacale al momento dello sciopero alla, dove lavora ancora ora che si chiamata KG mobility, ha dichiarato: "Credo che il motivo per cui le persone associate allaMotors non siano riuscite a parlare o a esprimere facilmente i propri sentimenti dopo aver visto "" è perché è difficile parlarne con indifferenza.