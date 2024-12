Lanotiziagiornale.it - La svolta di Putin: “Bisogna chiudere la guerra in Ucraina, non congelarla”

Un’apertura a un reale colloquio di pace. Per mettere fine al conflitto in. “Vogliamola, non”, dice il presidente russo, Vladimir, che sembra voler anticipare una mossa che nel 2025 sembra più probabile con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Dopo quasi tre anni diora dice che la Russia vuoleil conflitto, anticipando proprio il piano di Trump che ha lo stesso obiettivo. Le trattative per la fine dellapotrebbero avvenire in Slovacchia, secondo il presidente russo. Che proprio negli scorsi giorni ha incontrato il premier slovacco, Robert Fico.apre alle trattative perlainRispondendo ai giornalisti,sostiene che l’ipotesi di colloqui in Slovacchia andrebbe bene. Ovviamente partendo dall’attuale situazione, con le truppe di Mosca che godono di una posizione di forza.