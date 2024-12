Ilrestodelcarlino.it - La Compagnia del cancello, doppio show con ‘The Circus’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli attori delladelsono pronti a trasporterare il pubblico nel mondo di ’The!. Lo spettacolo sarà in scena alle 21 di stasera all’Auditorium di Fusignano e il 3 gennaio sempre alle 21 al teatro comunale di Riolo Terme. "Preparatevi a un’esperienza teatrale coinvolgente – spiega lain una nota – , ’Theracconta l’incredibile storia di un uomo, Phineas T. Barnum, che ha avuto il coraggio di sognare in grande, trasformando il diverso e l’insolito in pura meraviglia. Attraverso coreografie coinvolgenti e musiche travolgenti, la storia vi guiderà in un viaggio emozionante fatto di passione, coraggio e trasformazione, il viaggio di un uomo che dalla più misera povertà, arriverà a conquistare le vette più elevate dell’alta società, con audacia e innovazione, scuotendo tutto ciò che fino ad allora era stato considerato convenzionale.