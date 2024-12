Davidemaggio.it - Il ‘rituale’ di Affari Tuoi

Leggi su Davidemaggio.it

Strike a pose. Adc’è un nuovo rituale da rispettare: lo scatto fotografico con Antonietta Baiona. In ogni appuntamento, prima di aprire il pacco della lucana, Stefano De Martino rispetta quella che è ormai diventata una vera e propria ‘tradizione’ nel game show dell’access prime time di Rai1.Pacchista della Basilicata, Antonietta è diventata di serata in serata la protagonista di uno degli sketch del programma. Ogni sera, nel momento in cui il concorrente di turno chiama il suo pacco, Baiona viene accerchiata dai concorrenti che le stanno attorno e dal conduttore per immortalare tutto quanto con uno scatto fotografico. Proveniente da Villa d’Agri, frazione di Marsicovetere in provincia di Potenza, Baiona fa infatti la fotografa di professione.Sono poche le informazioni personali disponibili sul web di Antonietta Baiona.