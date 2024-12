Il nuovo Casillas quasi gratis | la Roma ha fatto il colpaccio

Leggi su Sportface.it

Grande affare per la società giallorossa che può fregarsi le mani pensando a quanto è costato il calciatore dal rendimento elevatoVa bene che Rui Patricio fa la riserva a Carnesecchi nella squadra capolista della Serie A, l’Atalanta. E ‘rischia’ anche di togliersi soddisfazioni a cui ora diventa anche logico non mettere limiti.Ma da quando Daniele De Rossi ha deciso di dare i gradi e la porta dellaa Mile Svilar la prima domanda che ci è fatti un po’ tutti, dopo le prime partite, è stata una: “ma perché questo ragazzo qui stava in panchina?“. In effetti Mourinho era stato un po’ timido nell’inserirlo, probabilmente condizionato dal rapporto con il connazionale e dalla grande storia di esperienza di Rui.sta che Svilar ha vissuto un anno e mezzo di crescita esponenziale e oggi è un portiere che rispetto alla classifica dellaracconta un’altra verità, perché i suoi numeri statistici sono paragonabili ai primi della classe, in qualche caso anche con l’ago della bilancia che pesa in suo favore.