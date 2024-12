Dilei.it - Gigi D’Alessio ricorda lo tsunami del 2004: “Scappai con mio figlio sulle spalle”

Sono passati 20 anni dalla tragedia al largo dell’isola di Sumatra: un terremoto di magnitudo 9.1, il maremoto, le onde che si abbatteronocoste di 14 Paesi. Un momento buio per l’Asia, che tutt’oggiquanto successo: più di 220mila persone sono morte in quello che vieneto come uno dei disastri naturali peggiori della storia dell’umanità. Tra le persone che hanno vissuto quel momento anche, all’epoca in vacanza a Soneva Fushi, nelle Maldive, durante il periodo natalizio: in un’intervista, il cantautore napoletano hato la fuga, vent’anno dopo, con suoLuca (LDA), lodele la fuga con i figli“Sembrava uno di quei disaster movie che vediamo al cinema. Arrivò un muro d’acqua alto metri. Feci appena in tempo a prendere in braccio mioLuca che allora aveva poco più di un anno.