Era un turista il bimbo travolto da un'auto al passaggio a livello di Nola. L'orrore: "La testa è finita sotto le ruote"

Napoli, 27 dicembre 2024 – Era unpolacco il bambino di 10 annie ucciso ieri aldi, vicino a Napoli. Il piccolo era nato in Polonia, ma viveva in Finlandia ed era arrivato nel Napoletano per trascorrere qualche giorno di vacanza con la famiglia. Il piccolo è stato investito da una macchina che, dopo aver superato la barriera della Circumvesuviana, lo ha. Ilera sull'altro lato della strada, la donna al volante si è fermata per prestare soccorso. Cosa sappiamo delle indagini in corso L'incidente è avvenuto nel centro di. Ladel bambino sarebbela ruota e la donna al volante avrebbe cercato caricarlo in auto nel tentativo disperato di salvarlo. La procura ha avviato le indagini per accertare con precisione l'esatta dinamica dei fatti.