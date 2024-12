Lookdavip.tgcom24.it - Eleganza e sensualità con gli abiti di velluto, perfetti per le feste

Caldi, avvolgenti, sinuosi, morbidi, eleganti. glidihanno tutte le caratteristiche giuste per essere i più desiderabili nelle stagioni fredde, e nel periodo dellein particolare. Amatissimi da ogni fashion addicted,per eventi mondani eggiamenti privati. Le vip non rinunciano poi a postarli sui social per farsi ammirare: ed è un ottimo spunto per chi cerca un outfit particolare per il cenone di San Silvestro!L’abito dinero è il preferitoAlba Parietti in ParoshIl nero è il colore più amato, soprattutto nelle occasioni in cui è richiesta una certa. Non stupisce quindi che sia favorito dalle vip per i lorodi. Ne ha indossato uno Alba Parietti, un capo Parosh sensuale ed intrigante, con profonda scollatura morbida, che grazie a un voile gioca con il vedo-non-vedo.