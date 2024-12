Inter-news.it - De Vrij recuperato prima di Cagliari? Non l’unica novità per l’Inter – Sky

ritrova Stefan Denella delicata trasferta contro il. L’olandese, in panchina contro il Como, ritrova una maglia da titolare. In collegamento con Sky Sport, Matteo Barzaghi conferma il pieno recupero del centrale delritrova Stefan Denell’ultima trasferta del 2024. I nerazzurri vogliono chiudere l’anno corrente con una vittoria. Ciò significherebbe allungare, in campionato, la striscia positiva a 12 risultati utili consecutivi. Tre punti avorrebbe dire anche 5 vittorie consecutive in Serie A, sarebbe record per questaparte di stagione. Per ottenere questo risultato, Simone Inzaghi si affida a Dein difesa anche se da poco. Il difensore completamente ristabilito, sarà, molto probabilmentenella trasferta sarda.