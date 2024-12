Liberoquotidiano.it - Daily Crown: l'esperto, 'troppo imbarazzante per Carlo invitare Harry a Natale'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Washington, 27 dic. (Adnkronos) - Un invito a Sandringham per il principee Meghan Markle avrebbe messo "a disagio" gli altri membri della famiglia reale. Lo ha detto al Mirror la biografa reale Ingrid Seward, secondo cui "reavrebbe adorato l'opportunità di vedere i suoi nipoti Archie e Lilibet, ma sapeva chee Meghan sarebbe statoper il resto della famiglia. Quindi, non c'è stato un invito ufficiale".Si pensa che il principee Meghan Markle si stiano godendo le festività natalizie a Los Angeles con i loro due figli e la mamma di Meghan, Doria Ragland. Invece di una funzione religiosa e un pranzo ditradizionale, ildisarebbe stato completamente diverso da quelli passati. La Seward ritiene inoltre che Meghan abbia personalmente addobbato la loro casa di Montecito per