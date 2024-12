Gqitalia.it - Come Squid Game 2 usa Nessun dorma di Puccini e Time to Say Goodbye di Bocelli fa paura (e anche un po' male)

SPOILER ALERT - questo articolo rivela alcuni dettagli della seconda stagione di-In2 ascoltiamo a sorpresadella musica italiana.Un omaggio alla nostra cultura? Per dove eè usata la risposta è “ni”.La notizia di per sé fa subito tornare in mente l'epico utilizzo di Bella Ciao nella Casa di Carta, in cui poi comparverodue cavalli di battaglia di Umberto Tozzi e una hit di Franco Battiato, ma qui la nostra musica non viene fatta risuonare. a uso dei buoni. Non arriva a dare la carica o a sottolineare l'eroismo, piuttosto viene usata a contrasto sulle prime scene violente, forse le più violente, della nuova stagione della serie cult coreana.Dove e quando fa capolino la musica italiana in2A sceglierlesottofondo delle sue azioni è il Reclutatore dello, il misterioso uomo in look con valigetta da ufficio che sfida i disperati in metropolitana a ddakji - un antico gioco il cui fine è far ribaltare una carta ripiegata disposta a terra colpendola con un'altra carta simile -, prendendoli a schiaffi a ogni sconfitta e ripagandoli se vincono, consegnandoli l'invito al gioco mortale al termine della partita.