Classifica Radio 20-26 dicembre | Mandare Tutto All’Aria di Marco Mengoni è il brano più ascoltato

Laelaborata da Earone della settimana dal 20 al 26, ha un nuovo cambio in vetta ed un nuovo podio sul quale troviamo artisti che rappresentano tre generi totalmente differenti ed amatissimi dal pubblico.Rientra in top ten Tananai con Booster alla #10, quintoestratto da CalmoCobra album certificato disco d’oro, e presentato per la prima dal vivo durante la terza puntata di X Factor. Scende dalla #5 alla #9 Feeling di Elodie e Tiziano Ferro,che è stato in vetta allanella seconda settimana del mese di, mentre troviamo ancora una volta alla #8 Posti Vuoti dei Coma Cose. I due artisti ritorneranno per la terza volta al Festival Di Sanremo a partire dal prossimo 11 febbraio, quando saranno in gara con ilCuoricini. Sale dalla #9 alla #7, Elisa con Dillo Solo Al Buio, presente da sei settimane in, mentre alla #6 Dancing In The Flames di The Weeknd.